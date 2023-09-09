Охранник-кинолог с крымской дачи Путина сбежал в Эквадор
Сотрудник российской Федеральной службы охраны (ФСО), инструктор-кинолог с дачи президента РФ вблизи поселка Олива в Крыму Виталий Брижатый получил вид на жительство в Эквадоре и перебрался туда со своей семьей
Командование не позволяло ему уволиться, а поскольку иностранное гражданство или разрешение на проживание за границей является юридическим препятствием для службы в ФСО, он решил пойти таким образом. Об этом Брижатый рассказал в вышедшем сегодня интервью русскоязычному телеканалу "Дождь" (Амстердам, Нидерланды) 9 сентября 2023 года.
Украинец по отцу, в прошлом житель Камчатки Виталий Брижатый осуждает вторжение РФ в Украину и считает Крым оккупированным. Причиной своего увольнения из ФСО называет нежелание отправляться на фронт и воевать против украинцев.
На даче Путина в Оливе (другое название – Верхняя Мухолатка), расположенной между Форосом и Симеизом, Брижатый, по его словам, проверял с помощью служебных собак подарки, которые привозили туда Путину и его окружению. Рядом с дачей российского президента также расположены дачи Медведева и главы ФСБ Бортникова, поэтому там часто гостят высокопоставленные должностные лица страны-агрессора.
Кроме того, со своими служебными псами он патрулировал территорию дачи с целью обнаружения взрывчатых веществ.
При этом точная информация о том, есть ли Путин на даче или его там нет, у сотрудников ФСО, как подчеркивает Брижатый, всегда отсутствует. Их могут намеренно дезинформировать из соображений личной безопасности диктатора.
"Он (Путин, – ред.) сам своим же не доверяет. Он доверяет только близким", - сообщил Виталий Брижатый. "Своими" бывший силовик называет Службу безопасности президента (СБП).
Вместе с тем, добавил Брижатый, дача "функционирует постоянно": завозится свежая еда, работает охрана и обслуживание.
"На тот случай, что кто-нибудь приедет", - сказал экс-сотрудник Федеральной службы охраны России.
- Напомним, близкий друг президента РФ, миллиардер Владимира Путина, Аркадий Ротенберг является бенефициаром пяти гостиничных комплексов на южном берегу оккупированного Крыма. Предприниматель незаконно владеет санаториями "Ай-Петри", "Миссхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и гостиницей "Дача Рахманинов".
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