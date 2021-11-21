Охранник Киевского медуниверситета вынес оттуда ноутбуки, компьютеры и акустическую систему
Житель села Орловка Шосткинского района Ямпольской области похитил в Национальном медицинском университете им. Богомольца, где он работал охранником, семь ноутбуков, три компьютера и одну акустическую систему
Шевченковский районный суд города Киева назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытанием. Жителю Сумщины придется компенсировать более 320 тыс. гривен нанесенного ущерба, передают Сумские дебаты.
Причастность мужчины к преступлению довели правоохранители, да и сам он признал свою вину.
Он пояснил, что с лета 2020 года он работал охранником в ректорате Национального медицинского университета, который расположен по адресу: г. Киев, бул. Тараса Шевченко, 13. Во время одного из дежурств осматривая подвальное помещение, он нашел хранилище, в которое ему не разрешали заходить, подобрал ключ к входной двери, попал внутрь, а там увидел разную компьютерную технику.
В связи с затруднительным материальным положением он решил часть компьютерной техники украсть.
Указал, что, начиная с 10 января 2021 года, он во время своих смен, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, выносил из подвального помещения ректората найденную технику.
В общем, по результатам всех эпизодов, он похитил семь ноутбуков, три компьютера-моноблока и одну акустическую систему.
Похиченную технику он в дальнейшем относил в ломбард. При этом он не собирался похищать их все, а каждый раз считал, что делает это в последний раз.
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