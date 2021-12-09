Охранник Александровской больницы напал на посетителя: полиция начала расследовать факт потасовки
Полиция начала уголовное производство по факту драки на территории Александровской больницы в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
К правоохранителям обратился потерпевший 39 лет и сообщил, что у въезда в больницу охранник нанес ему телесные повреждения металлической палкой и применил слезоточивый газ.
Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого инцидента и изучают записи видеонаблюдения.
Печерское управление полиции возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает штраф до 850 грн, или общественные работы сроком до 200 часов, или исправительные работы сроком до года.
Досудебное расследование продолжается.
- Напомним, 11 ноября в Киеве в больницу с телесными повреждениями попал музыкальный продюсер группы KAZKA и композитор Николай Журавлев.
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