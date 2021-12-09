Охранник Александровской больницы напал на посетителя: полиция начала расследовать факт потасовки

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



К правоохранителям обратился потерпевший 39 лет и сообщил, что у въезда в больницу охранник нанес ему телесные повреждения металлической палкой и применил слезоточивый газ.



Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого инцидента и изучают записи видеонаблюдения.



Печерское управление полиции возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает штраф до 850 грн, или общественные работы сроком до 200 часов, или исправительные работы сроком до года.



Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 11 ноября в Киеве в больницу с телесными повреждениями попал музыкальный продюсер группы KAZKA и композитор Николай Журавлев.