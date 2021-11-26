Охрана Зеленского сбила с ног журналистку "Прямого" Анну Дзьобу, когда она пыталась задать президенту вопрос
Охрана президента Зеленского после пресс-марафона президента начала блокировать находившихся рядом со зданием неаккредитованных журналистов и нанесла травмы журналистке "Прямого" Анне Дзьобе
Об этом сообщает сайт "Прямого" .
"Вот проход. Четыре балки. Вдоль него стояли УГОшники, которые попросили журналистов отойти. Где-то примерно в метре от них стояли мы. Стояли на этой линии. А вот за нашей спиной стоял автомобиль легковой, в который потом, как я понимаю, сел Владимир Зеленский. Сказать стопроцентно, был ли это Владимир Зеленский, к сожалению, не могу, с учетом того, что когда он проходил, УГОшники без предупреждения начали блокировать журналистов.И так получилось, что в моем случае мне просто было идти некуда. И меня представители УГО столкнули на капот автомобиля, после чего с капота автомобиля меня повалили на землю, и коллеги уже оттаскивали меня из-под ног", - рассказала Дзьба.
Журналистка также опровергла сообщения, которые начали появляться в СМИ, о том, что ее якобы сбила машина - на самом деле ее повалили на машину, а уже оттуда столкнули, в результате чего журналистка получила травму.
После инцидента журналистка вызвала "скорую", которую ждала вместе с представителями УГО.
"Вот так завершилась пресс-конференция Владимира Зеленского", - подытожила Дзьоба.
Ранее Анна Дзьоба работала на телеканале Еспресо.TV.
- Напомним, в пятницу, 26 ноября, президент Зеленский провел 5-часовой пресс-марафон, где отвечал на вопросы журналистов 32 изданий и телеканалов.
- Недопущенные к встрече журналисты собрались на протест под зданием проведения пресс-марафона президента.
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