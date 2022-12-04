Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона.

Небитов отметил, что охрана объектов культурного наследия на территории Украины входит в компетенцию органов местной власти. Было принято решение привлечь к защите граффити: добровольческие формирования территориальной громады, муниципальный караул и локальные органы правопорядка.

Начальник полиции Киевской области информировал, что группа людей, демонтировавшая работу Бэнкси в Гостомеле, была задержана и находится в следственном изоляторе.

Андрей Небитов добавил, что к расследованию также привлекут художественную экспертизу.

Напомним, 15 ноября появилось сообщение , что анонимный уличный художник, по прозвищу Бэнкси, из Британии подтвердил создание в Украине семи муралов. В частности, стенописи в Киеве, Ирпене и Бородянке.

Богдан-Олег Горобчук в статье для Еспресообъяснил , что означают новые работы культового Бэнкси, сделанные в Украине.

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