Видеообращение он опубликовал 3 января у себя в facebook .

В частности, он отрицает, что разглашал тайну, ведь эта информация якобы открыта, и заявил, что на его должность уже год как охотятся.

"Я получил подозрение в том, чего я не делал. Это подозрение одного человека. Оно необоснованно и политически мотивировано. Меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, связанную с обеспечением военных. Отмечаю, что это не засекреченная информация, она открытая ... Хочу сказать, что с подобными просьбами обращались сотни чиновников разного уровня, в том числе руководство области, а обвиняют только меня. Год на меня охотятся, точнее на мою должность", - заявил Мамай.

Кроме этого, по его словам, информация, которую он разгласил, готовилась в областной военной администрации, "ее видели множество работников", она зашла открытым письмом и с ней ознакомились работники городского совета. Также ее разослали всем депутатам городского совета. Эту информацию нужно было сообщить депутатам, чтобы они пришли на сессию и поддержали армию.

В декабре 2021 года, за три месяца до полномасштабного вторжения, Александр Мамай заявил , что на Востоке Украины имеет место не война с российскими захватчиками, а "идет брат на брата".

Ранее стало известно, что полтавскому городскому голове Александру Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 УК Украины, это произошло после его заявления о создании в области воинской части, которая будет заниматься 3 областями.

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