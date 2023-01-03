"Охотятся на мою должность": мэр Полтавы Мамай прокомментировал подозрение в разглашении данных о военных
Мэр Полтавы Александр Мамай впервые прокомментировал подозрение в разглашении информации о размещении военных
Видеообращение он опубликовал 3 января у себя в facebook .
В частности, он отрицает, что разглашал тайну, ведь эта информация якобы открыта, и заявил, что на его должность уже год как охотятся.
"Я получил подозрение в том, чего я не делал. Это подозрение одного человека. Оно необоснованно и политически мотивировано. Меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, связанную с обеспечением военных. Отмечаю, что это не засекреченная информация, она открытая ... Хочу сказать, что с подобными просьбами обращались сотни чиновников разного уровня, в том числе руководство области, а обвиняют только меня. Год на меня охотятся, точнее на мою должность", - заявил Мамай.
Кроме этого, по его словам, информация, которую он разгласил, готовилась в областной военной администрации, "ее видели множество работников", она зашла открытым письмом и с ней ознакомились работники городского совета. Также ее разослали всем депутатам городского совета. Эту информацию нужно было сообщить депутатам, чтобы они пришли на сессию и поддержали армию.
- В декабре 2021 года, за три месяца до полномасштабного вторжения, Александр Мамай заявил , что на Востоке Украины имеет место не война с российскими захватчиками, а "идет брат на брата".
- Ранее стало известно, что полтавскому городскому голове Александру Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 УК Украины, это произошло после его заявления о создании в области воинской части, которая будет заниматься 3 областями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.6
- Актуальное
- Важное