Об этом СБУ сообщила в телеграмме .

По имеющимся данным, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали "в темную".

Оба организатора согласились на сотрудничество с РФ по идеологическим соображениям и из-за обещаний "высоких должностей" в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение.

Один из них в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою подрывную деятельность. И это при том, что его сын военнослужащий ВСУ и воюет против рашистов.

СБУ задержала агента игру, которая осталась на территории, подконтрольной Украине.

Как отмечают в СБУ, разоблачены пособники врага:

▪️ собирали и передавали информацию о дислокации Сил обороны Украины и военной техники;

▪️ занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов РФ по объектам Украины;

▪️ "охотились" за ракетными системами HIMARS.

К слову, франковская СБУ задержала коллаборантку, работавшую в оккупационной администрации Купянска

СБУ задержала коллаборанта, корректировавшего удары российских дронов-камикадзе на юге Одесщины