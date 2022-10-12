"Охотились" за ракетными системами HIMARS: в Харьковской области задержали предателей, работавших на РФ
Предатели действовали по заказу российской военной разведки и имели широкий спектр задач
Об этом СБУ сообщила в телеграмме .
По имеющимся данным, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали "в темную".
Оба организатора согласились на сотрудничество с РФ по идеологическим соображениям и из-за обещаний "высоких должностей" в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение.
Один из них в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою подрывную деятельность. И это при том, что его сын военнослужащий ВСУ и воюет против рашистов.
СБУ задержала агента игру, которая осталась на территории, подконтрольной Украине.
Как отмечают в СБУ, разоблачены пособники врага:
▪️ собирали и передавали информацию о дислокации Сил обороны Украины и военной техники;
▪️ занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов РФ по объектам Украины;
▪️ "охотились" за ракетными системами HIMARS.
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