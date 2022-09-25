Об этом сообщает ДБР.

Их задержали в двух деоккупированных городах – Изюме и Волчанске.

Правоохранитель из Изюма после оккупации города пошел договариваться о сотрудничестве с захватчиками. Сначала стал участковым в псевдополицейском участке, а затем руководителем местных участковых.

"Для того чтобы контролировать ситуацию и не допустить возможности местным патриотам совершать какие-либо протестные действия, он лично вместе с представителями вооруженных формирований РФ устраивал патрулирование и охоту на проукраинских граждан. После освобождения Изюма предатель начал скрываться", - рассказывают в ДБР.

Еще одним коллаборантом оказался правоохранитель из Волчанска, также руководивший штабом в псевдополицейском участке: вместе с российскими солдатами патрулировал город и регулярно докладывал своим кураторам о ситуации в Волчанске.

Обоим предателям объявлено подозрение в государственной измене по части 2 статьи 111 УК Украины, предусматривающей пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Харьковской области в коллаборационизме заочно подозревают руководителя оккупационной так называемой народной милиции Казачьей Лопани.

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