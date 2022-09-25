Охотились на проукраинских граждан: в Харьковской области задержали правоохранителей-предателей
В Харьковской области ДБР и Нацполиция задержали двух правоохранителей-коллаборантов, работавших в псевдополицейском участке оккупантов
Об этом сообщает ДБР.
Их задержали в двух деоккупированных городах – Изюме и Волчанске.
Правоохранитель из Изюма после оккупации города пошел договариваться о сотрудничестве с захватчиками. Сначала стал участковым в псевдополицейском участке, а затем руководителем местных участковых.
"Для того чтобы контролировать ситуацию и не допустить возможности местным патриотам совершать какие-либо протестные действия, он лично вместе с представителями вооруженных формирований РФ устраивал патрулирование и охоту на проукраинских граждан. После освобождения Изюма предатель начал скрываться", - рассказывают в ДБР.
Еще одним коллаборантом оказался правоохранитель из Волчанска, также руководивший штабом в псевдополицейском участке: вместе с российскими солдатами патрулировал город и регулярно докладывал своим кураторам о ситуации в Волчанске.
Обоим предателям объявлено подозрение в государственной измене по части 2 статьи 111 УК Украины, предусматривающей пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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