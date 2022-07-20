Об этом рассказал авиационный эксперт Виталий Трубников.

"Сегодня (19 июля, – ред.) появились фотографии очень интересной российской РЛС, сгоревшей в поселке Лазурное, Херсонской области, на одной из недостроенных баз отдыха. Это одна из новейших разработок российского ВПК – РЛС 48Я6-К1 "Подлет- К1". Она была принята на вооружение в 2015 году. Это универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой кругового обзора для выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах в условиях сложных помех", - пояснил специалист.

Она может служить целеуказателем для систем ПВО С-400 и "Панцирь-С1".

"Среди ее заявленных преимуществ обнаруживает цели на расстоянии до 200 км и на высоте до 10 км, в частности, БПЛА и крылатых ракет. Расположение этой РЛС точно на линии между Николаевом и Севастополем, возможно, указывает на то, что поставили ее туда для охоты на дальнобойные ракеты для HIMARS и M270. Однако два дня назад на эту базу "Чайка", по словам местных, прилетело 2 ракеты и там все сгорело: боеприпасы, штаб, казармы оккупантов и новейшая РЛС "Подлет-К1", - добавил Трубников.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля вооруженные силы Украины уничтожили место дислокации россиян в санатории "Чайка".

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