Охота врага на системы HIMARS дело бесперспективное, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что систему HIMARS уничтожить практически невозможно
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"ВСУ узнают координаты враждебных целей и ночью, по этим координатам, совершают точными залпами удары системой HIMARS. Отклонения от цели 3-4 метра, две ракеты могут попасть в точку прицеливания. Ракеты летят на незначительной высоте и почти никакой новейший комплекс противника не может уничтожить эту систему", - отметил Згурец.
Военный эксперт объяснил, что противник не успевает определить местонахождение систем HIMARS.
"Они мобильны, а удар коротким и система покидает местоположение. Охота врага на ракеты HIMARS дело бесперспективное. Истерия в Кремле связана с тем, чтобы дать объяснение: - Каким образом Украина так эффективно сжигает склады зарубежным оружием? И потом сделает невозможным наступательные операции РФ, – подчеркнул Згурец.
- Напомним, 29 июня экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес рассказал, сколько систем HIMARS нужно Украине, чтобы отбросить россиян на позиции 23 февраля.
- Посольство России в США отреагировало на новость о новом пакете американской помощи на сумму 400 млн долларов, включающий поставки еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS
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