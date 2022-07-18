"Охота" на ПВО NASAMS, которую объявили россияне, – одна из самых сложных задач, которую можно поставить, – главный редактор Defense Express Катков
Выявить и идентифицировать ПВО NASAMS – это астрономическая задача
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"О так называемой охоте на NASAMS - на самом деле это одна из самых сложных задач, которую можно поставить. Дело в том, что средствами космической или авиационной разведки эта установка рассматривается как обычный грузовик, то есть это не специализированное шасси. Он реально сверху выглядит как обычный военный грузовик - выявить и идентифицировать ее – это уже астрономическая задача", - отметил он.
Катков отметил, что эти системы регулярно перемещаются, что усложняет их отслеживание.
"Надо понимать, что у РФ есть только исключительно условное высокоточное оружие, которое может бить по координатам. Даже если есть угроза попасть под обстрел, то в любом случае NASAMS берет и переезжает в другое место и ракета бьет в "молоко". Действительно, развернуть такую полноценную охоту за такими системами - это как заявление Шойгу, который приказал активизировать боевые действия. Оно не согласовано с заявлением Путина об оперативной паузе и даже со стандартной мантрой, что все идет по плану. Если все идет по плану, чего активизироваться?" - подытожил он.
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