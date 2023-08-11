Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Уже несколько недель происходят удары по украинским аэродромам. Я все же это связываю с базированием самолетов Су-24М, поскольку они являются адаптированными носителями ракет Storm Shadow, SCALP, также думаю, что и Taurus будут так же адаптированы. Для россиян эти ракеты недоступны для уничтожения, то есть российское ПВО их пропускает. Соответственно, для них критически важно уничтожить наши самолеты Су-24М", - пояснил военный эксперт.

Михаил Самусь добавил, что таких самолетов у нас ограниченное количество. Есть немодернизированные самолеты, еще не доведенные до летного состояния, над чем нужно работать. Но достаточно самолетов, чтобы использовать новейшие ракеты.

"Я так понимаю, что противник пытается уничтожить самолеты там, где они базируются. Например, российская агентурная разведка докладывает, что на таком-то аэродроме замечены самолеты Су-24М, и сразу по ним совершаются атаки. Я для себя так это могу объяснить. Мне кажется, что охота на молодых пилотов с использованием "кинжалов" – это как-то уж слишком", - сказал Самусь.

5 августа российские военные трижды атаковали Хмельницкую область. В частности, серия взрывов прогремела на территории Староконстантиновской и Хмельницкой общин. Русские целились на аэродром Староконстантинова. Силы противовоздушной обороны сбили большинство выпущенных ракет.

11 августа во время воздушной тревоги россияне атаковали ракетами Украину. Взрывы звучали , в частности, в Хмельницкой области. Там работала ПВО. Также РФ направила "кинжалы" на Франковщину

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об ударе РФ по Франковщине: целили в пилотов, готовящихся учиться на F-16























