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"Охматдет" передал медико-технические задания на закупку оборудования ГП "Укрмедпроектбуд" и ожидает, что оно будет поставлено в больницу в кратчайшие сроки

11 августа, 2021 среда
18:18
Общество

Национальная детская специализированная больница МОЗ Украины "Охматдет" передала медико-технические задания на закупку оборудования государственному предприятию "Укрмедпроектбуд"

Об этом говорится в Прессрелизы "Охматдета".

Генеральный директор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир отметил, что больница не проводит закупки оборудования, не получает денег на закупки и не распоряжается ими.

"Сейчас все медико-технические задачи, подготовленные нашими врачами, переданы, и теперь от "Укрмедпроектбуд"зависит проведение всех процедур по закупке. Наша зона ответственности - проследить, чтобы было приобретено то оборудование, которое на самом деле нужно "Охматдету", врачам и пациентам. И это будет сделано, несмотря на любое давление", - сказал Жолнер.

Гендиректор "Охматдета" добавил, что ранее сформированные медико-технические задачи требовали уточнений и изменений, которые доработали специалисты учреждения, поскольку "Охматдету" нужно современное и качественное оборудование (наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для анестезии, операционные столы и т.д. ).

"За последние полгода, которые я возглавляю "Охматдет", в больнице впервые начали пересаживать почки детям, уже 9 детей получили новые почки. Четырем детям с СМА в "Охматдете" была проведена генная терапия. Активно развивается направление трансплантации костного мозга, запустилась школа перинатальной диагностики. Охматдет подписал меморандум с МВД, благодаря которому тяжелых пациентов начали доставлять к нам аэромедицинской авиацией. Наша цель - стать лучшей европейской клиникой. И это вполне реально. Но невозможно без соответствующего оборудования. Поэтому мы ожидаем, что оно будет поставлено в кратчайшие сроки " - сказал Жолнер.

Глава заведения также прокомментировал искусственные скандалы и кампании по дезинформации против "Охматдета" и его руководства, имевшие место в последнее время.

"Кое-кто пытается манипулировать, делает громкие ложные заявления, которые влияют на моральное состояние медперсонала и родителей наших пациентов. Это недопустимо. Но, к сожалению, это - наша реальность. Поэтому я призываю мам, врачей, медсестер, должностных лиц, депутатов и журналистов не доверять информации из сомнительных источников и новостям, в которых не приведена официальная позиция "Охматдета", - сказал Жолнер.

Справка:

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" - уникальное многопрофильное диагностико-лечебное учреждение для оказания экстренной и высокоспециализированной медицинской помощи детям со всех регионов Украины, наибольшее детская больница страны. Ежегодно здесь проводят более 10 000 операций, помощь получают около 20 000 детей.

После полного запуска нового корпуса больница значительно увеличит свою мощность и сможет принимать более 32 000 пациентов в год, проводить более 18 000 сложнейших операций, в т.ч. более 100 трансплантаций костного мозга.

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