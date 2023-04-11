Зеленский действительно не может хотеть всего. Он не может хотеть присоединить к Украине пляжи Копакабано или заявить права на сельву Амазонии, не может захотеть снимать бразильские сериалы в степях Херсона или заявить Неймара за сборную Украины. Это было бы некстати со стороны Зеленского. Хотя украинское общество не отказалась бы. По крайней мере, от пляжей и Неймара.

Но вопрос Крыма – это не вопрос желания или не желания Зеленского. Это вопрос закона. Потому что Россия незаконно захватила Крым. И потом пошла дальше. И позволить Путину покинуть Крым себе – это стимулировать другие страны в будущем вести себя так же.

И, конечно, у президента Бразилии Лулы с законом проблемы всегда. Его даже осудили за коррупцию, отправив в тюрьму. Откуда он потом вышел и стал президентом. Прям как Янукович. И понятно почему украинцам так сильно всегда нравились бразильские сериалы. По крайней мере, в те времена, когда украинцы голосовали за Януковича и Ко. Что-то там общего.

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У президента Бразилии Лулы с законом проблемы всегда. Его даже осудили за коррупцию, отправив в тюрьму. Откуда он потом вышел и стал президентом. Прям как Янукович. И понятно почему украинцам так сильно всегда нравились бразильские сериалы. По крайней мере, в те времена, когда украинцы голосовали за Януковича и Ко. Что-то там общего

Поэтому понятно, почему президент Бразилии такое говорит. Ему эти законы и верховенство права всегда мозолили. А путешествовать с Путиным в рамках БРИКС всегда было приятнее. Но его мнение, прямо скажем, никого не интересует. Он не желает помогать Украине оружием. Ладно, мы это запомним. Но и Путину он особенно помогать не может, потому что опасается вторичных санкций со стороны США.

А вот в будущем, когда бразильские футболисты будут снова приезжать играть в Украину, то, похоже, будут требовать не рассказывать, как они с детства мечтали играть за Колос из Ковалевки, а ответить на вопрос "Чей Крым".

Ох, уж этот обиженный глобальный Юг…

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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