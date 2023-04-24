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OPINION

Океаническая бутафория Москвы. Некоторые суда Тихоокеанского флота помнят еще Брежнева

Орест Сохар
24 апреля, 2023 понедельник
14:08
Мнение

Китай натравливает кремль на Японию. Северная Корея в одиночку уже не справляется

Министр обороны КНР Ли Шанфу во время визита в Москву передал Путину новые задачи от Си Цзиньпина. Поднебесная недовольна, что Шойгу обнажает восточные границы, перебрасывая войска и технику на войну в Украине. В то время как рашисты должны усилить группировку на Курилах и активно раздражать Японию.

Бункерный еще раньше получил директиву от Си мутить воду в Тихом океане. Пекину так важно, что кремль даже начал отрываться от так называемой "СВО": после визита китайского министра обороны в РФ, Путин так и сказал министру обороны Шойгу: развитие Тихоокеанского флота — задача не менее значимая, чем война в Украине.

Пекину так важно, что кремль даже начал отрываться от так называемой "СВО": после визита китайского министра обороны в РФ, Путин так и сказал министру обороны Шойгу: развитие Тихоокеанского флота — задача не менее значимая, чем война в Украине

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Китай создает в тихоокеанском регионе дополнительную точку напряжения, кроме Тайваня. Для этого пытается поссорить Японию и Московию. Южные Курильские острова – хороший для этого случай. Китай боится военного укрепления Японии и возвращения под ее контроль Курильских островов в ситуации, когда рашисты весь свой военный потенциал тратят на войну против Украины.

Япония считает южные Курильские острова своей территорией. Это недавно признавал и Китай, но в начале апреля впервые за 60 лет изменил свою позицию: территории называет "нейтральными".

Еще до визита китайского оборонного министра кремль "неожиданно" провел проверку боеготовности своего Тихоокеанского флота. Это был своеобразный ответ Пекина на совместные учения флотов США, Японии и Южной Кореи. Чтобы читатель понял всю абсурдность этого театрально-бутафорского действа, приведу несколько фактов от Defense-express.

Еще до визита китайского оборонного министра кремль "неожиданно" провел проверку боеготовности своего Тихоокеанского флота. Это был своеобразный ответ Пекина на совместные учения флотов США, Японии и Южной Кореи.

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Средний возраст судов рашистского флота составляет 30 лет, в его состав входит 31 надводный корабль. По некоторым палубам лет 50 назад ступал генсек ЦК КПСС Брежнев.

Тихоокеанский флот РФ уступает по численности значительно младшему флоту Японии, у которого 50 крупных кораблей со средним возрастом 20 г. Уже не будем упоминать об US Navy.

Отбить любую атаку российской флотилии будет крайне сложно, потому что только 5 из 31 корабля имеют соответствующие средства противовоздушной обороны. Остальные суда в условиях Охотского моря являются лишь мишенями для авиации любого вероятного противника РФ в регионе.

Вся эта океаническая бутафория нужна Си, чтобы держать в тонусе Японию.

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Формально, Поднебесная долгое время использовала для этого Северную Корею. Однако ракетные испытания и агрессивные заявления Пхеньяна беспокоят соседей, но уже не пугают. Особенно после создания военного кулака "США-Япония-Южная Корея".

Путин призван притворяться способностью разбить в "пух и прах" японскую "военщину" в ответ на любые ее попытки вернуть "исконно японские территории". Или даже не за попытку, но даже за одну мысль об этом. Думаю, Китай нарезал для рашистов еще каких-то задач — скоро узнаем.

Чем больше конфликтов нагуляет фюрер, тем меньше будет желающих видеть его в кремле.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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