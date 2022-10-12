Еспресо.TV предлагает вспомнить, с чего начиналась история группы в 90-х во Львове.

"Океан Эльзы" сегодня – это Святослав Вакарчук (вокалист, автор музыки и слов), Денис Глинин (ударник), Денис Дудко (бас-гитарист), Милош Елич (клавишник, аранжировщик) и Владимир Опсеница (гитарист). Однако состав группы неоднократно менялся.

Их история начинается за 2 года до появления группы "Океан Эльзы". В 1992 году вокалист Андрей Голяк, будучи студентом, создал группу "Клан тишины". К нему присоединились его одноклассник – гитарист Павел Гудимов, знакомый бас-гитарист Юрий Хусточка и ударник Денис Глинин.

В марте 1994 года музыканты познакомились со студентом теоретической физики Святославом Вакарчуком. А летом Вакарчук пришел на первую репетицию группы. С сентября Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин репетировали регулярно вместе со Святославом Вакарчуком.

Первый состав "Океана Эльзы": Юрий Хусточка, Святослав Вакарчук, Денис Глинин и Павел Гудимов

12 октября 1994 года была создана новая группа – "Океан Эльзы", которой суждено было покорить сердца миллионов украинцев и зарубежных слушателей. Тогда музыканты играли преимущественно смесь поп- и лирической рок-музыки.

Первое серьезное выступление "Океана Эльзы" состоялось 14 января 1995 года. Молодые музыканты выступили перед 7-тысячной толпой. Как вспоминают сами музыканты, "ободренные коньячком и полные энергии", они спели на площади перед Львовским оперным театром при температуре 7 градусов мороза.

Их первая демо-кассета вышла под простым названием – "Демо 94-95".

В программе "Дека" львовского телеканала состоялась дебютная телевизионная запись "Океан Эльзы Unplugged". Тогда же, в 1995 году, состоялось их первое участие в фестивале "Червона Рута". Этот фестиваль в разные годы стал "билетом в счастливое будущее" для многих украинских артистов.

Дальше жизнь "Океана Эльзы" стремительно закружилась. С 1996 начались выступления не только за пределами Львова (первый сольный концерт в Луцке и Киеве), но и за рубежом: участие в фестивалях Германии, Польши, Франции, совместный концерт с немецкой группой Blue Eyes и выступление на рок-фестивале вместе с Deep Purple.

Уже через год – первый гастрольный тур по Украине и вновь выступления во Франции и Германии. Еще через год – дебютный альбом "Там, где нас нет".

Песни группы начали занимать первые места в чартах. Их экспрессивность, соединенная с лиричностью и необычным вокалом Святослава Вакарчука, принесли группе любовь поклонников в разных странах мира. С 2001 года к Океану Эльзы присоединился клавишник Дмитрий Шуров как сессионный участник. В 2001 году группу вместе с Шуровым записали альбом "Модель", названный многими критиками лучшим альбомом украинской рок-музыки. После этого Шуров стал пятым официальным участником группы.

С 2004 года в группу присоединились басист Денис Дудко и сербский клавишник Милош Елич, сотрудничавший с бендом во время тура "Тихий океан".

В сентябре 2005 года вышел альбом "Gloria", который в первый же день продаж стал "платиновым". За 6 часов было продано 106 тысяч экземпляров, а к концу года уже 200 тысяч.

В этом же 2005 впервые в истории телеканала М1 состоялся концерт в прямом эфире - "Live at M1!".

В 2013 году к группе присоединился сербский гитарист Владимир Опсеница, участвовавший в записи некоторых песен альбома "Земля", представленном в том же году.

Всего на счету группы 9 альбомов, 4 сборника, более 30 синглов. Их песни неоднократно попадали в чарты Europe Official Top 100 и возглавляли украинские. "ОЭ" – это большие сольные концерты в разных странах мира, полные залы и стадионы, поющие песни вместе со своими кумирами, множество национальных премий и наград. Музыканты не остаются в стороне от войны. Они организуют туры по городам Европы и собирают средства на нужды украинской армии. Святослав Вакарчук ездит на передовую и дает концерты для украинских военных. Все это "Океан Эльзы", который мы безгранично любим. И с которым сегодня празднуем их 28-й день рождения.

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