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Океан Эльзы выпустил клип на песню "Я їду додому", посвященный украинским саперам

15 июня, 2023 четверг
16:00
Культура

В четверг, 15 июня, Океан Эльзы выпустил новый клип на песню "Я їду додому", написанную 15 лет назад - новое видео группа посвятила украинским саперам. Средства от монетизации клипа будут переданы на разминирование Украины

Клип опубликован на YouTube канале группы.

"За последние годы многие привычные слова обрели новые смыслы: турникет, хлопок, пташка, мопед, банка, тревога… И вроде обычная фраза - "я еду домой", превратилась в самое большое желание, мантру, молитву для миллионов украинцев. Так и наша песня, написанная более 15 лет назад, давно и хорошо известная, сейчас звучит совсем иначе: чувственно, с болью, но с надеждой, с твердой верой в наш дом - Украину!", - комментирует группа.

Клип выпущен в благодарность украинским саперам, которые "ежедневно рискуют жизнью, очищая нашу страну от мин, снарядов, других смертельно опасных невзорвавшихся боеприпасов".

Сообщается, что видео вышло в сотрудничестве с фондом "Вернись живым" и компанией Kyivstar, в рамках кампании по разминированию деоккупированных территорий Украины под названием "Нам здесь жить". Цель проекта – сбор на оборудование и транспорт для 146 саперных групп ВСУ для разминирования Украины.

Океан Эльзы также передал в фонд 500 000 грн и сообщил, что средства от монетизации песни и видео на музыкальных платформах будут присоедены к сбору.

"За время войны я побывал во многих деоккупированных городах и селах и видел масштаб нашей беды. А вместе с тем, видел и слышал как сильно люди хотят вернуться домой! И этим проектом каждый, кто присоединится, сможет помочь украинцам как можно скорее вернуться в свой безопасный дом, дом, освобожденный от мин, и каждый вклад, буквально каждая гривня приближает чье-то "Я ]ду додому!", - добавляет фронтмен Святослав Вакарчук.

  • Группа "Океан Эльзы" выпустила совместную работу с певицей KOLA под названием "Коли ми двоє". Артисты посвятили трек всем любящим и ждущим.
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