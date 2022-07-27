"Океан Эльзы" выпустил клип на песню "Цветы минных зон" о жизни в тылу и на передовой
Группа "Океан Эльзы" выпустила клип на песню "Цветы минных зон" о войне
Ответный трек появился на Youtube-канале группы "Океан Эльзы".
Как отмечается в сообщении под клипом, это благотворительный проект для сбора средств на новые автомобили для украинских военных.
"Песня, которая была написана несколько лет назад и должна войти в новый альбом ОЭ в апреле 2022 года, но... Видео, которое снимали пару недель назад, в частности, документальные кадры на Донбассе. А вместе - это важный проект помощи по сбору на новые качественные авто для ВСУ", – пишет ОЭ.
Режиссер Олег Томин реализовал свою идею об одновременном существовании двух измерений – жизни в тылу и боевых действиях на фронте.
"Самое главное – это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл", – говорится в описании под видео.
Группа ОЭ призвал всех присоединиться к проекту "Дороги Победы".
"Запускаем (проект "Дороги Победы" – ред.) вместе с партнерами – фондом "Вернись живым" и мобильным оператором Киевстар, который выделяет 10 млн грн. Средства от монетизации клипа и песни на музыкальных платформах, также будут приобщены к сбору. Больше просмотров , прослушиваний – больше сборов на пикапы!", - пишет ОЭ.
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