Ответный трек появился на Youtube-канале группы "Океан Эльзы".

Как отмечается в сообщении под клипом, это благотворительный проект для сбора средств на новые автомобили для украинских военных.

"Песня, которая была написана несколько лет назад и должна войти в новый альбом ОЭ в апреле 2022 года, но... Видео, которое снимали пару недель назад, в частности, документальные кадры на Донбассе. А вместе - это важный проект помощи по сбору на новые качественные авто для ВСУ", – пишет ОЭ.

Режиссер Олег Томин реализовал свою идею об одновременном существовании двух измерений – жизни в тылу и боевых действиях на фронте.

"Самое главное – это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл", – говорится в описании под видео.

Группа ОЭ призвал всех присоединиться к проекту "Дороги Победы".

"Запускаем (проект "Дороги Победы" – ред.) вместе с партнерами – фондом "Вернись живым" и мобильным оператором Киевстар, который выделяет 10 млн грн. Средства от монетизации клипа и песни на музыкальных платформах, также будут приобщены к сбору. Больше просмотров , прослушиваний – больше сборов на пикапы!", - пишет ОЭ.

Ранее Вакарчук снял спецверсию песни "Объятия" на харьковских руинах.