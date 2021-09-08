"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" выпустили песню о Львове
"Океан Эльзы" и "Один в Каноэ" выпустили песню и клип к ней под названием "Город весны"
Об этом сообщает издание Слух .
"Сейчас в моей жизни время, когда в силу разных обстоятельств я по-другому осознал значение родного Львова для меня. Когда отношение к городу через годы выкристаллизовалось в тихую, но вечную любовь. Когда ты просто понимаешь, что это лучшее место на Земле для тебя было, есть и будет ", - сказал Святослав Вакарчук.
Он рассказал, что всегда хотел написать песню о Львове. Осенью во время прогулок по Киеву у него возникли текст и мелодия
"Песни, которые пишутся на одной волне, обычно "дышат" с самого начала. Поэтому нашей основной задачей было не навредить: не изменить до неузнаваемости, не потерять душу песни, но почувствовать и подхватить то настроение, которое в ней есть", - заявила солистка "Один в Каноэ" Ирина Швайдак.
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