"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" выпустили песню о Львове

Об этом сообщает издание Слух .

"Сейчас в моей жизни время, когда в силу разных обстоятельств я по-другому осознал значение родного Львова для меня. Когда отношение к городу через годы выкристаллизовалось в тихую, но вечную любовь. Когда ты просто понимаешь, что это лучшее место на Земле для тебя было, есть и будет ", - сказал Святослав Вакарчук.



Он рассказал, что всегда хотел написать песню о Львове. Осенью во время прогулок по Киеву у него возникли текст и мелодия

"Песни, которые пишутся на одной волне, обычно "дышат" с самого начала. Поэтому нашей основной задачей было не навредить: не изменить до неузнаваемости, не потерять душу песни, но почувствовать и подхватить то настроение, которое в ней есть", - заявила солистка "Один в Каноэ" Ирина Швайдак.