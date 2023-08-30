"Оказывают такую поддержку впервые в истории": посол Британии пояснила, чего иностранные правительства ожидают от власти Украины

Об этом в интервью BBC рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

По ее словам, неправильно говорить о Западе как о единой однородной сущности. Целесообразно говорить о группах стран, оказывающих поддержку.

"Одна из важнейших вещей об этой войне – это то, как в связи с ней проявили себя бывшие советские страны со своими четко выраженными вопросами и интересами", - отметила посол.

"И одна из вещей, которую приходится делать Украине, – это снова и снова доказывать, что она – ценный партнер для огромного разнообразия стран, оказывающих поддержку: военную, финансовую и т.д. Ведь эти страны подключаются и оказывают такую поддержку впервые в истории", – подчеркнула она.

Украинцы не понимают, почему должны что-либо доказывать миру, отметила Симмонс. В то же время она советует "смотреть на все это глазами иностранных правительств, которые предоставляют деньги или военное оборудование", ведь они вынуждены отчитываться перед своими гражданами о том, на что идут их налоги.

"И там нет места для эмоциональных разговоров. Это должен быть стратегический, четкий, конкретный разговор. И в нем должна идти речь не только о борьбе, но и о преданности Украины своим институтам, справедливости, прозрачности. Как бы трудно было это не слышать", – подчеркнула дипломатка.