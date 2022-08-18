"Оказание медицинской помощи – не коллаборационизм": Ляшко о работе медиков в оккупации
Оказание медицинской помощи или работа в больницах на оккупированных территориях не будет расцениваться как коллаборационизм
Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина .
"Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будет считаться коллаборационизмом. Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали по этому поводу несколько заявлений", - сказал Ляшко.
Однако сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам, которое будет зафиксировано, может считаться коллаборационизмом.
- Ранее министр здравоохранения Украины обвинил российские власти в блокировании доступа к лекарствам, которыми обеспечивает государство, на оккупированных территориях.
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