Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина .

"Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будет считаться коллаборационизмом. Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали по этому поводу несколько заявлений", - сказал Ляшко.

Однако сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам, которое будет зафиксировано, может считаться коллаборационизмом.

Ранее министр здравоохранения Украины обвинил российские власти в блокировании доступа к лекарствам, которыми обеспечивает государство, на оккупированных территориях.

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