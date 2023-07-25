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Главная Война с Россией Оказалось, что ни одна стратегия России по защите своей столицы не работает, - Згурец
Эксклюзив

Оказалось, что ни одна стратегия России по защите своей столицы не работает, - Згурец

25 июля, 2023 вторник
10:41
Война с Россией Сергей Згурец

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что усилия украинской стороны, направленные на удары по военным объектам на территории РФ, будут продолжены

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Прилеты в Москве были, и они будут масштабированы, учитывая возможности Украины создавать дальнобойные системы поражения и беспилотные комплексы. Вспомним, что в свое время россияне активно демонстрировали комплексы "Панцирь - С", которые размещались на сооружениях у минобороны РФ в Москве", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, оказалось, что ни одна стратегия России по защите своей столицы средствами ПВО средствами радиоэлектронной борьбы не работает.

"Россиянам проще использовать медийный ресурс, чтобы создать другую реальность. Что все угрозы, которые существуют, они отражают, но реальность другая. Усилия украинской стороны, направленные на удары по военным объектам на территории РФ, влияющие на российское руководство, будут продолжены", - подчеркнул Згурец.

  • Ночью на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. РосСМИ и телеграммы говорят о повреждении здания рядом с министерством обороны РФ и бизнес-центра, а власти обвиняют в атаке беспилотников Украину

Реакция российских властей на взрывы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе якобы зафиксированы удары двух БПЛА.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", - отметил он.

Позже в минобороны России сказали, что им якобы удалось пресечь попытку атаки украинских дронов.

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами объектами на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате прекращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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