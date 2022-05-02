"Оказались безумными": президент Чехии публично признал, что неправильно оценивал россиян
Президент Чехии Милош Земан заявил, что действия России оказались более агрессивными, чем он считал раньше
Об этом передает ТСН со ссылкой на интервью СNN .
"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно", - сказал Земан.
Он признался, что чувствует ответственность за неправильную оценку россиян.
По словам Земана, действия РФ оказались иррациональными, непредсказуемыми и более агрессивными, чем считалось.
"Мне безразлично, верит кто мне или нет. Но важно, чтобы человек верил в себя, и только идиот не менял свои взгляды", – процитировал он экс-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
Земан сомневается, что Россия прекратит поставки газа, но допустил такую возможность и выступил за отказ от угля.
"Я когда-то публично сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, и они оказались безумными", - указал Земан.
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