"Оказались безумными": президент Чехии публично признал, что неправильно оценивал россиян

Об этом передает ТСН со ссылкой на интервью СNN .

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно", - сказал Земан.

Он признался, что чувствует ответственность за неправильную оценку россиян.



По словам Земана, действия РФ оказались иррациональными, непредсказуемыми и более агрессивными, чем считалось.

"Мне безразлично, верит кто мне или нет. Но важно, чтобы человек верил в себя, и только идиот не менял свои взгляды", – процитировал он экс-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Земан сомневается, что Россия прекратит поставки газа, но допустил такую возможность и выступил за отказ от угля.

"Я когда-то публично сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, и они оказались безумными", - указал Земан.