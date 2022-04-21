ОК "Запад" показало кадры из Иванкова Киевской области, пережившего оккупацию россиян
В пригороде Киева продолжались ожесточенные бои с врагом, пытавшимся уничтожить все на своем пути. Горячим местом столкновения стала кольцевая дорога близ Иванкова, отметили военные и показали кадры местности
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Запад".
Именно именно там расположен монумент "Яйцо жизни" - бетонная скульптура.
"Испокон веков, в христианстве яйцо было символом надежды и воскресения, плодородия земли - миротворческим началом всего на свете. Поэтому "Яйцо жизни", расположенное в 25 км от Чернобыльской зоны отчуждения, стало символом возрождения произошедшего после чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении.
Поэтому именно из зоны отчуждения враг атаковал подразделения ВСУ, а "Яйцо жизни" так и осталось невредимым.
"Оно "выстояло" вместе с нашими защитниками города, и во второй раз стало символом жизни и возрождения. Символом нашей победы!", - добавили в ОК "Запад".
- Ранее ОК "Запад" показало видео тренировок и усовершенствование навыков борьбы с оккупантами коломыйских "Эдельвейсов".
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