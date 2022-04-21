ОК "Запад" показало кадры из Иванкова Киевской области, пережившего оккупацию россиян

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Запад".



Именно именно там расположен монумент "Яйцо жизни" - бетонная скульптура.



"Испокон веков, в христианстве яйцо было символом надежды и воскресения, плодородия земли - миротворческим началом всего на свете. Поэтому "Яйцо жизни", расположенное в 25 км от Чернобыльской зоны отчуждения, стало символом возрождения произошедшего после чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении.



Поэтому именно из зоны отчуждения враг атаковал подразделения ВСУ, а "Яйцо жизни" так и осталось невредимым.



"Оно "выстояло" вместе с нашими защитниками города, и во второй раз стало символом жизни и возрождения. Символом нашей победы!", - добавили в ОК "Запад".

Ранее ОК "Запад" показало видео тренировок и усовершенствование навыков борьбы с оккупантами коломыйских "Эдельвейсов".