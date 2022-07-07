Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и составы противника, как на Николаевщине, так и на Херсонщине. В районе Добрянки диверсионно-разведывательная группа до 10 человек предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Потеряв 5 рашистов и с 1 раненым, отошла назад. Противник предпринял попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки. Успеха не было, отступил",- говорится в сообщении.

На юге ВСУ уничтожили 38 россиян, один танк Т-62, два минометных комплекса 120 калибра "Сани", две единицы бронированной и четыре - автомобильной техники. Также ликвидировали три склада боеприпасов на Николаевщине и один состав горюче-смазочных материалов в Херсоне.

4 июля аналитик Defense Express Сергей Згурец сказал, что освобождение территории Херсонщины по правому берегу Днепра вполне реальная задача для ВСУ в ближайшее время.

6 июля Президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ продвигаются на Херсонском и Запорожском направлениях.

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