ОК "Юг": в нашем регионе сигналы тревоги – это предупреждение об опасности как с неба, так и с моря, и с суши
В оперативном командовании "Юг" подчеркнули, что в их регионе сигналы тревоги касаются не только опасности с неба, но и моря и суши
Оперативную информацию сообщает ОК "Юг".
"Противник в нашей операционной зоне продолжает ведение боевых действий на тех же позициях и в привычной тактике коварных дальнобойных или авиационных обстрелов не только наших подразделений, но и мирных или освобожденных населенных пунктов", - говорится в отчете.
Российские обстрелы
Трижды обстреляны Криворожский район и дважды Николаев.
На Криворожье критических разрушений и утрат нет.
В результате обстрела Николаева, на северной окраине разрушены жилой дом и зерновой склад. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидирован. Один человек получил легкие осколочные ранения.
Сигналы тревоги
Всем ценителям пляжного отдыха следует учесть, что в нашем регионе сигналы воздушной тревоги – это предупреждение об опасности как с неба, так и с моря, и с суши. Море, утихающее после шторма, также имеет неприятные и крайне опасные средства враждебного воздействия: 2 ракетных корабля и несколько сот мин, которые легко могут оказаться в прибрежной зоне и наделать беды.
Обращение к украинцам
Не подвергайте себя опасности, бодрствуйте ситуацию, подозрительных лиц и предметы. Об их обнаружении извещайте соответствующие структуры по компетенции. А вот действия наших подразделений не комментируйте, не выкладывайте в открытый доступ, не мешайте защищать вас и зачищать наши земли от рашистов.
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