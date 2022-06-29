Оперативную информацию сообщает ОК "Юг".

"Противник в нашей операционной зоне продолжает ведение боевых действий на тех же позициях и в привычной тактике коварных дальнобойных или авиационных обстрелов не только наших подразделений, но и мирных или освобожденных населенных пунктов", - говорится в отчете.

Российские обстрелы

Трижды обстреляны Криворожский район и дважды Николаев.

На Криворожье критических разрушений и утрат нет.

В результате обстрела Николаева, на северной окраине разрушены жилой дом и зерновой склад. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидирован. Один человек получил легкие осколочные ранения.

Сигналы тревоги

Всем ценителям пляжного отдыха следует учесть, что в нашем регионе сигналы воздушной тревоги – это предупреждение об опасности как с неба, так и с моря, и с суши. Море, утихающее после шторма, также имеет неприятные и крайне опасные средства враждебного воздействия: 2 ракетных корабля и несколько сот мин, которые легко могут оказаться в прибрежной зоне и наделать беды.

Обращение к украинцам

Не подвергайте себя опасности, бодрствуйте ситуацию, подозрительных лиц и предметы. Об их обнаружении извещайте соответствующие структуры по компетенции. А вот действия наших подразделений не комментируйте, не выкладывайте в открытый доступ, не мешайте защищать вас и зачищать наши земли от рашистов.

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