Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Угроза ракетных ударов и обстрелов южных регионов остается на уровне - высокая. Не пренебрегайте правилами безопасности, соблюдайте алгоритмы действий, будьте осторожны и осторожны в обращении с подозрительными и опасными предметами. Не подвергайте себя опасности, не поддавайтесь враждебной пропаганде и панике, какую используют как психологическое оружие. Силы обороны на страже и в единстве с народом", - говорится в отчете.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море без существенных изменений. Изготовители россияне держат 2 надводных ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также 2 больших десантных корабля.

18 августа украинские силы провели наступательные действия с целью деоккупации на Юге.

Российская авиация 7 раз атаковала украинские позиции и населённые пункты на Юге Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb