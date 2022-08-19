ОК "Юг": Угроза ракетных ударов и обстрелов остается на высоком уровне
В оперативном командовании "Юг" предупредили, что сейчас угроза ракетных ударов и обстрелов остается на уровне – высокий
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Угроза ракетных ударов и обстрелов южных регионов остается на уровне - высокая. Не пренебрегайте правилами безопасности, соблюдайте алгоритмы действий, будьте осторожны и осторожны в обращении с подозрительными и опасными предметами. Не подвергайте себя опасности, не поддавайтесь враждебной пропаганде и панике, какую используют как психологическое оружие. Силы обороны на страже и в единстве с народом", - говорится в отчете.
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море без существенных изменений. Изготовители россияне держат 2 надводных ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также 2 больших десантных корабля.
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