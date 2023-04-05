ОК "Юг": Россияне держат наготове более 20 "калибров". Уровень опасности – очень высок

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка пока уменьшена до 14 единиц. На боевом дежурстве остаются 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных. Максимально возможный залп "калибров" – 24.

"Не все снаряжены полностью, но уровень даже такой угрозы оцениваем как очень высокий. Продолжаем отслеживать ситуацию. Напоминаем, что ситуация в море меняется динамично. Сигналы воздушной тревоги следует воспринимать как безусловное побуждение к четким оперативным действиям", - пишет ОК.