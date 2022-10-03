ОК "Юг" призывает украинцев не извещать о позитивных новостях преждевременно
Украинские военные с Юга просят граждан не извещать о положительных новостях на передовой преждевременно, так как это может стоить жизни военным и местным освобожденным территориям
Об этом в фейсбуке отмечает ОК "Юг".
"Не извещайте даже положительные, на ваш взгляд, новости о действиях наших подразделений. В сознании, выдержке и силе духа секрет нашего неустанного движения к Победе", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, преждевременная утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция.
- 2 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что 129-я бригада ТрО Кривого Рога уволила поселок Архангельское в Херсонской области.
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