Об этом в фейсбуке отмечает ОК "Юг".

"Не извещайте даже положительные, на ваш взгляд, новости о действиях наших подразделений. В сознании, выдержке и силе духа секрет нашего неустанного движения к Победе", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, преждевременная утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что 129-я бригада ТрО Кривого Рога уволила поселок Архангельское в Херсонской области.

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