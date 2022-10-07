ОК "Юг" предупреждает украинцев об угрозе массированных ракетных ударов из-за юбилея Путина

Об этом говорится в вечернем отчете ОК "Юг".

"Учитывая тяготение россиян к сакральным датам, в юбилей своего диктатора вполне, вероятно, могут устроить массированные атаки по регионам Украины. Поэтому не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью. Будьте бдительны и осторожны, сознательны и внимательны", - говорится в сообщении.

В Черном море маневрируют 12 российских кораблей, которые держат наготове 32 "Калибра".

Сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 70 лет.

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