ОК "Юг" предупреждает украинцев об угрозе массированных ракетных ударов из-за юбилея Путина
В оперативном командовании "Юг" предупредили украинцев, что из-за дня рождения Владимира Путина Россия может устроить массированные атаки по регионам Украины
Об этом говорится в вечернем отчете ОК "Юг".
"Учитывая тяготение россиян к сакральным датам, в юбилей своего диктатора вполне, вероятно, могут устроить массированные атаки по регионам Украины. Поэтому не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью. Будьте бдительны и осторожны, сознательны и внимательны", - говорится в сообщении.
В Черном море маневрируют 12 российских кораблей, которые держат наготове 32 "Калибра".
- Сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 70 лет.
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