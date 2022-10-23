ОК "Юг" предупреждает украинцев о шторме в Черном море: сохраняется минная опасность
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что в Черном море бурлит шторм и из-за этого сохраняется минная опасность
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Корабельная группировка россиян, маневрируемая вдоль побережья Крыма, состоит из 6 кораблей. На дежурстве 2 больших десантных корабля и 2 ракетоносителя. Агрессор держит наготове 16 ракет "Калибр".
"Несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность. Вполне вероятно применение вражеской авиации для пуска ракет, массированные удары дронов-камикадзе, в том числе и по критической инфраструктуре. Штормовое море может приносить мины, будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью", - пишут в "Юге".
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