ОК "Юг" предупреждает: Россия может массово применить дроны-камикадзе для ударов по Украине
Украинцев предупредили, что российский агрессор может использовать дроны-камикадзе для массовых ударов по территории Украины
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Оккупанты продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры, сохраняется угроза и применение дронов-камикадзе, в том числе и в массовом количестве. Поэтому не подвергайте себя опасности, будьте бдительны, сознательны и осторожны. обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких", - говорится в своде.
В Черном море корабельная группировка россиян насчитывает 11 кораблей, в том числе 2 больших десантных. Вражеский флот маневрирует вдоль побережья Крыма. Наготове держат 24 "Калибра", которые расположены на двух надводных и двух подводных ракетоносителях.
"Силы обороны, в том числе и ПВО, всегда готовы защищать вас и ваши дома от вражеских атак. Доверяйте нам, как силам добра и официальным достоверным источникам информации!", - пишут в "Юге".
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что за сутки, 27 октября, российские оккупанты не изменили свою дислокацию на их направлении.
- В Херсонской области украинские защитники уничтожили 2 базы российских оккупантов, а также 4 склада с боекомплектами.
- За сутки, 27 октября, на южном фронте украинская авиация нанесла 16 ударов по российским позициям.
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