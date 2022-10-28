Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Оккупанты продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры, сохраняется угроза и применение дронов-камикадзе, в том числе и в массовом количестве. Поэтому не подвергайте себя опасности, будьте бдительны, сознательны и осторожны. обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких", - говорится в своде.

В Черном море корабельная группировка россиян насчитывает 11 кораблей, в том числе 2 больших десантных. Вражеский флот маневрирует вдоль побережья Крыма. Наготове держат 24 "Калибра", которые расположены на двух надводных и двух подводных ракетоносителях.

"Силы обороны, в том числе и ПВО, всегда готовы защищать вас и ваши дома от вражеских атак. Доверяйте нам, как силам добра и официальным достоверным источникам информации!", - пишут в "Юге".

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