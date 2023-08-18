ОК "Юг" предупредило украинцев о возможных массированных ракетных ударах в День Независимости
Угроза ракетных ударов с акватории Черного моря по территории Украины остается высокой, в частности, накануне и во время Дня Независимости
Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, пишет Укринформ.
По словам Гуменюк, нынешняя активность российской авиации и нахождение вражеских кораблей в бухтах Черного моря – это косвенный признак подготовки к атакам.
"Такая угроза остается. Напомню, они даже из бухты способны поражать фактически любую точку на территории Украины... А зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможные массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников", - говорится в заявлении ОК "Юг".
В командовании считают, что угроза будет наращиваться ближе к важным датам.
"Поэтому мы говорим о вероятной такой угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам, сейчас их отсутствие (прим. - ракетоносителей) на службе может свидетельствовать как раз о подготовке. А наблюдаемая в течение двух последних суток активность МиГов может свидетельствовать о проведении предварительного согласования воздушных сил, это также косвенный признак подготовки к атакам", - отметила Наталья Гуменюк.
- Российская оккупационная армия днем 18 августа нанесла ракетный удар по Запорожью. Пострадали несколько многоэтажек и 2 учебных заведения.
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