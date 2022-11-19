Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В море умеренный шторм, а значит вероятное усиление минной опасности. В то же время угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными", - пишет "Юг".

Корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 7 кораблей, маневрирующих вдоль побережья Крыма.

На боевом дежурстве остается 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами "Калибр".

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