ОК "Юг" об освобождении Снегиревки: Рано делать заявления, необходимо закрепиться
Делать официальные заявления об освобождении Снегиревки в Николаевской области рано, нужно дождаться закрепления там ВСУ
Об этом рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН .
"Каждый населенный пункт, который освобождается нами сейчас – это, конечно, радость людей. Но все же надо осознавать, что освобождение населенного пункта – это комплекс больших мероприятий, в частности связанный с безопасностью и личного состава подразделений, которые над этим работают, и местных жителей. Надо осознавать, что враг слишком близко и бьет очень мощно, поэтому преждевременно делать такие заявления необходимо дождаться момента, когда мероприятия будут выполнены в полной мере, и мы сможем закрепиться, и только после этого официально сообщить о соответствующей работе. ", – сказала она.
При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона сказал, что областной центр уже готовит для Снигиревки гуманитарную помощь.
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