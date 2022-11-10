Об этом рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН .

"Каждый населенный пункт, который освобождается нами сейчас – это, конечно, радость людей. Но все же надо осознавать, что освобождение населенного пункта – это комплекс больших мероприятий, в частности связанный с безопасностью и личного состава подразделений, которые над этим работают, и местных жителей. Надо осознавать, что враг слишком близко и бьет очень мощно, поэтому преждевременно делать такие заявления необходимо дождаться момента, когда мероприятия будут выполнены в полной мере, и мы сможем закрепиться, и только после этого официально сообщить о соответствующей работе. ", – сказала она.

При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона сказал, что областной центр уже готовит для Снигиревки гуманитарную помощь.

Аналитики Deep State сообщили , что оккупанты в ночь на 10 ноября скрылись из Снегиревки.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

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