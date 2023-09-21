Враг распространил фейк о якобы внесении президента Польши в базу украинского "Миротворца" из-за зернового эмбарго
Инфографика
Огурцы с кетчупом чили на зиму без стерилизации. Рецепт
Запасаемся на зиму вкусными огурчиками в банках. Готовим вместе!
Огурцы с кетчупом "Чили" без стерилизации
Ингредиенты на три литровые банки огурцов с кетчупом:
- огурцы – 2 кг
- кетчуп – шесть столовых ложек
- соль – три столовых ложки
- сахар – две столовые ложки
- уксус – 75 мл
- перец горошком – девять штук
- чеснок – три зубчика
- укроп – 3 ветки
Рецепт приготовления огурцов в кетчупе.
- на дно каждой банки кладем по одному зонтику укропа
- по одному зубчику чеснока
- по три горошинки перца
- моем огурцы
- замачиваем в воде на четыре часа
- достаем
- раскладываем по банкам
- кипятим воду
- заливаем огурцы
- даем им постоять пять минут
- сливаем воду
- снова вскипятить чистую воду
- заливаем ею огурцы
- даем постоять пятнадцать минут
- воду сливаем в кастрюлю
- добавляем соль, сахар, кетчуп "Чили"
- кипятим
- вливаем уксус
- заливаем маринадом огурцы
- закатываем банки чистыми стерилизованными крышками
- храним в прохладном месте.
Фото: instagram/kulbaba_zefir
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Из-за кризиса с Польшей у Украины могут быть проблемы на переговорах по вступлению в ЕС, - нардеп Наливайченко
Алиев заявил о "выполнении всех задач" в Карабахе и восстановлении суверенитета Азербайджана, в Ереване вспыхнули протесты
Кто такая Анна Маляр? И почему ее увольнению рады военкоры и пресс-офицеры
Киев
+23°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.64 Покупка 37.64Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.33
- Актуальное
- Важное
2023, четверг
21 сентября
15:45
Временно оккупированный Шахтерск погрязает в мусоре: россияне "мобилизовали" почти всех коммунальщиков
15:35
Эксклюзив
Враг формирует 12 штурмовых рот для пробивания дыр в нашей обороне, - пресс-служба Восточной группировки войск
15:06
Трасса Бахмут – Горловка находится под огневым контролем ВСУ, - представитель Восточной группировки
15:00
Написание слова "Россия" с маленькой буквы в неофициальных текстах не является ошибкой, - Нацкомиссия
13:39
Обновлено
Среди погибших в Нагорном Карабахе "миротворцев" РФ оказался заместитель командующего подводными силами Северного флота России
13:29
Новости компаний
Компания IDS Ukraine требует остановить рейдерство "Моршинской" и упразднить конкурс АРМА
12:34
Эксклюзив
"Все неправда": польский политик о заявлении Моравецкого, что Польша больше не передает оружие для Украины
12:23
Рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Это одно из требований для начала переговоров о членстве в ЕС
11:40
Минюст арестовал 50,3% долей двух предприятий Ferrexpo в Украине. Компания называет ограничения незаконными
11:25
Обзор
Россия ударила ракетами по Украине после речи Зеленского в ООН, а Польша прекращает поставки оружия на Украину на фоне борьбы за зерно. Акценты мировых СМИ 21 сентября
11:02
Эксклюзив
Обломками окна повредило руку и ногу: в результате атаки РФ в Киеве пострадала 9-летняя девочка
10:59
Из-за массированного обстрела РФ повреждены энергообъекты в западных и центральных регионах Украины