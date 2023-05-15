Огрызко: у западных политиков произошел кардинальный излом сознания в отношении Украины, и Шольц не исключение

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. дипломат Владимир Огрызко в интервью Юрию Физеру в эфире "Эспрессо".

Отвечая на вопрос относительно того, отошли ли в далекое прошлое переговоры с Путиным, Огрызко отмечал, что очевидны несколько вещей.

"Первая вещь состоит в том, что действительно произошел кардинальный излом сознания европейских политиков. И Шольц в этом плане не исключение, а наоборот, мне кажется, является лучшей иллюстрацией того, что политики должны смотреть на реалии, а не следовать своим очень часто заскорузлым концепциям", - сказал он.

По словам экс-министра, изменение в политике Германии является лучшим свидетельством того, что сейчас разумные политики сами меняют концепции, если те не работают. Такова, по его мнению, концепция социал-демократической партии, которая сформирована во времена Вилли Брандта.

"Это его новая восточная политика Германии по отношению к СССР еще тогда, когда он не хотел видеть того, что происходит за тем железным занавесом, когда он не хотел видеть того, что делают в СССР с диссидентами, что Советский Союз - это тюрьма народов и т.д. И к тому, что Шольц говорит, что мы будем помогать Украине столько, сколько нужно, и действительно провозглашает вещи, которые еще год назад были совершенно невозможны. от немецкого канцлера - это признак того, что в Германии действительно многое изменилось. Это большой положительный плюс", - подытожил Огрызко.