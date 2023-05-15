Огрызко: у западных политиков произошел кардинальный излом сознания в отношении Украины, и Шольц не исключение
Поддержка Украины и заявления западных политиков по ней в последние дни указывают на то, что в странах Европы, в частности в Германии, многое изменилось
Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. дипломат Владимир Огрызко в интервью Юрию Физеру в эфире "Эспрессо".
Отвечая на вопрос относительно того, отошли ли в далекое прошлое переговоры с Путиным, Огрызко отмечал, что очевидны несколько вещей.
"Первая вещь состоит в том, что действительно произошел кардинальный излом сознания европейских политиков. И Шольц в этом плане не исключение, а наоборот, мне кажется, является лучшей иллюстрацией того, что политики должны смотреть на реалии, а не следовать своим очень часто заскорузлым концепциям", - сказал он.
По словам экс-министра, изменение в политике Германии является лучшим свидетельством того, что сейчас разумные политики сами меняют концепции, если те не работают. Такова, по его мнению, концепция социал-демократической партии, которая сформирована во времена Вилли Брандта.
"Это его новая восточная политика Германии по отношению к СССР еще тогда, когда он не хотел видеть того, что происходит за тем железным занавесом, когда он не хотел видеть того, что делают в СССР с диссидентами, что Советский Союз - это тюрьма народов и т.д. И к тому, что Шольц говорит, что мы будем помогать Украине столько, сколько нужно, и действительно провозглашает вещи, которые еще год назад были совершенно невозможны. от немецкого канцлера - это признак того, что в Германии действительно многое изменилось. Это большой положительный плюс", - подытожил Огрызко.
- 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.
- Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что пока Россия не выведет свои войска с территории Украины – нельзя обсуждать мир.
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