Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Меня продолжает удивлять очень пассивная позиция наших натовских партнеров. Они констатируют, что если Путин перекроет Украине возможности проводить гражданские корабли в Одессу или другие порты, то в Черном море возникнет совсем другая ситуация. Ведь это размышления на уровне студента, потому что так не могут говорить политики, но это говорят представители высоких кабинетов из Вашингтона. Я не понимаю, что означают такие вещи. Если Россия туда направляет один корвет, значит, там должно быть три корвета стран НАТО", - сказал дипломат.

Владимир Огрызко добавил, что на побережье Черного моря находятся три страны НАТО: Турция, Болгария и Румыния.

"Возможно, не у всех этих стран есть корветы, но у них есть плавсредства, которые могут дать адекватный ответ. Нельзя допустить, чтобы Россия единолично заблокировала Черное море. Тогда я не понимаю, для чего там эти три натовские страны, потому что это их право делать то, что они считают целесообразным. Кстати, проводить корабли вдоль своих границ – это тоже их право. У меня огромный вопрос: Почему НАТО не могут додуматься до этой банальной мысли? Это не так страшно, как кому-то кажется, потому что это не эскалация, а обеспечение свободы судоходства. Есть специальная конвенция ООН, которая регулирует соответствующие меры, и никто их не отменял. Также никто не отменял и конвенцию Монтрё, разрешающую вхождение военных кораблей в Черное море со сроком пребывания не более 21 суток. Почему там отсутствуют корабли США, Великобритании, Франции и других стран Альянса? По моему мнению, такая позиция лишь стимулирует Путина к продолжению политики шантажа, и он это будет делать, потому что не встречает никакого сопротивления", - отметил Огрызко.