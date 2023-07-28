Огрызко об угрозах России заблокировать Черное море: Меня удивляет пассивная позиция наших натовских партнеров
Владимир Огрызко, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины, считает, что Путин, не встречая сопротивления со стороны стран НАТО относительно ситуации в Черном море, будет продолжать политику шантажа
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
"Меня продолжает удивлять очень пассивная позиция наших натовских партнеров. Они констатируют, что если Путин перекроет Украине возможности проводить гражданские корабли в Одессу или другие порты, то в Черном море возникнет совсем другая ситуация. Ведь это размышления на уровне студента, потому что так не могут говорить политики, но это говорят представители высоких кабинетов из Вашингтона. Я не понимаю, что означают такие вещи. Если Россия туда направляет один корвет, значит, там должно быть три корвета стран НАТО", - сказал дипломат.
Владимир Огрызко добавил, что на побережье Черного моря находятся три страны НАТО: Турция, Болгария и Румыния.
"Возможно, не у всех этих стран есть корветы, но у них есть плавсредства, которые могут дать адекватный ответ. Нельзя допустить, чтобы Россия единолично заблокировала Черное море. Тогда я не понимаю, для чего там эти три натовские страны, потому что это их право делать то, что они считают целесообразным. Кстати, проводить корабли вдоль своих границ – это тоже их право. У меня огромный вопрос: Почему НАТО не могут додуматься до этой банальной мысли? Это не так страшно, как кому-то кажется, потому что это не эскалация, а обеспечение свободы судоходства. Есть специальная конвенция ООН, которая регулирует соответствующие меры, и никто их не отменял. Также никто не отменял и конвенцию Монтрё, разрешающую вхождение военных кораблей в Черное море со сроком пребывания не более 21 суток. Почему там отсутствуют корабли США, Великобритании, Франции и других стран Альянса? По моему мнению, такая позиция лишь стимулирует Путина к продолжению политики шантажа, и он это будет делать, потому что не встречает никакого сопротивления", - отметил Огрызко.
- Совет Украина – НАТО собрался в среду, 26 июля, чтобы рассмотреть серьезную ситуацию в Черноморском регионе после одностороннего выхода России из Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Это второе заседание Совета Украина-НАТО после его инаугурационного заседания на Вильнюсском саммите в начале июля. К послам НАТО и приглашенной Швеции в режиме видеоконференции присоединились Александр Кубраков, вице-премьер-министр Украины и министр по делам общин, территорий и инфраструктуры, а также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
- НАТО и члены Североатлантического союза усилили наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.
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