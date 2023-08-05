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Огрызко об обсуждении украинской Формулы мира в Саудовской Аравии: Там не будет решений

5 августа, 2023 суббота
00:14
Война с Россией

Владимир Огрызко, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины считает, что на встрече в Саудовской Аравии будет обмен мнениями вокруг темы 10 пунктов президента Зеленского, каким образом нужно построить справедливый мир

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Что можно ожидать от встречи в Саудовской Аравии? Будет принято решение, которое будут все выполнять? Нет. Заставят ли Россию делать, чего мы хотим? Нет. То есть, это будет место для обмена мнениями вокруг темы 10 пунктов президента Зеленского, каким образом нужно построить справедливый мир. Я вижу главный смысл этой встречи в том, чтобы наша украинская делегация объяснила представителям глобального Юга, что становиться на позицию агрессора себе дороже. Ибо, когда агрессор будет разбит и повержен, быстро вспомнят, кто был на его стороне, кто ему прямо или косвенно помогал", - прокомментировал дипломат.

Владимир Огрызко отметил, что это ключевой элемент, на который мы можем рассчитывать как на более-менее положительный результат того, что может произойти на встрече в Саудовской Аравии.

"Я бы не хотел, чтобы мы перегревали ситуацию ожиданиями, которых на самом деле не будет. То есть там не будет решений. Не будет того, чтобы потом сказали, что там так обсудили и завтра это делаем. Так не получится! Тем более, что речь идет о том, что еще будет когда-то осенью Форум мира. Вот на том Форуме нам надо будет иметь на своей стороне представителей, которые сейчас соберутся в Саудовской Аравии. Мне кажется, это главный замысел, который может быть поставлен перед нашей дипломатией на этой встрече", – предположил Огрызко.

  • В начале августа Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Саудовская Аравия и Украина пригласили на нее около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Россию на саммит не позвали, поскольку его главной темой станет украинская Формула мира, предусматривающая неприемлемое для Москвы требование об освобождении оккупированных территорий.
  • 30 июля в Офисе президента подтвердили проведение саммита по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии.
  • США на мирных переговорах в Саудовской Аравии будет представлять советник Байдена Салливан.
  • 3 августа стало известно, что Индия примет участие во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам Формулы мира Украины, которая состоится в Джидде.
  • Также МИД Китая заявил, что страна примет участие в обсуждении украинской Формулы мира во время встречи, которая состоится в Джидде.
Мир
Украина
Владимир Зеленский
Саудовская Аравия
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