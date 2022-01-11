Огрызко о событиях в Казахстане: Украине важно активно присутствовать в этом регионе
Для украинской дипломатии важно наблюдать за событиями в Казахстане и активно присутствовать в этом регионе, ведь он представляет большой экономический интерес для Украины
Об этом дипломат и министр иностранных дел в 2007-2009 гг. Владимир Огрызко рассказал в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" Еспресо.TV.
По словам дипломата, для Украины очень важно наблюдать за этой частью постсоветского пространства и присутствовать в ней активно. Мы должны формулировать вещи, в которых мы политически и экономически заинтересованы.
"Или это происходит сегодня? Я бы не сказал, что стопроцентно. Наше присутствие в Казахстане пока не слишком выразительно", - отметил Огрызко.
Он добавил, что украинской дипломатии еще есть над чем работать в этом регионе.
"Реакция Украины на ситуацию в Казахстане была довольно мягкой, хотя и совпадала с позицией ЕС. Однако для нас это относительно близкое зарубежье, где у нас есть объективно большие интересы, в первую очередь экономически", - сказал Огрызко.
По его словам, также из событий в Казахстане украинцам нужно заключить, что любые тоталитарные режимы не являются вечными. И это тоже важный урок для Путина. 30 лет правления Назарбаева показали, что у диктатуры есть свое завершение.
"Сейчас Путин 20 лет у власти. Ему остается еще лет десять, после чего произойдет то, что сейчас случилось в Казахстане. И никакие преемники долго его не будут терпеть", - подчеркнул дипломат.
Владимир Огрызко отметил, что участие российских войск в подавлении протестов в Казахстане – это большая ошибка, которая еще отзовется России. Таким образом, Владимир Путин бросил вызов всему исламскому миру , а вести войну на нескольких фронтах означает запланировать собственное поражение.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- Посольство Казахстана назвало "вбросом" сообщение о якобы украинском следе в протестах.
- 11 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ и выводе из страны "миротворцев" с 13 января.
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