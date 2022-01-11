Огрызко о событиях в Казахстане: Украине важно активно присутствовать в этом регионе

Об этом дипломат и министр иностранных дел в 2007-2009 гг. Владимир Огрызко рассказал в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" Еспресо.TV.



По словам дипломата, для Украины очень важно наблюдать за этой частью постсоветского пространства и присутствовать в ней активно. Мы должны формулировать вещи, в которых мы политически и экономически заинтересованы.



"Или это происходит сегодня? Я бы не сказал, что стопроцентно. Наше присутствие в Казахстане пока не слишком выразительно", - отметил Огрызко.



Он добавил, что украинской дипломатии еще есть над чем работать в этом регионе.



"Реакция Украины на ситуацию в Казахстане была довольно мягкой, хотя и совпадала с позицией ЕС. Однако для нас это относительно близкое зарубежье, где у нас есть объективно большие интересы, в первую очередь экономически", - сказал Огрызко.



По его словам, также из событий в Казахстане украинцам нужно заключить, что любые тоталитарные режимы не являются вечными. И это тоже важный урок для Путина. 30 лет правления Назарбаева показали, что у диктатуры есть свое завершение.



"Сейчас Путин 20 лет у власти. Ему остается еще лет десять, после чего произойдет то, что сейчас случилось в Казахстане. И никакие преемники долго его не будут терпеть", - подчеркнул дипломат.



Владимир Огрызко отметил, что участие российских войск в подавлении протестов в Казахстане – это большая ошибка, которая еще отзовется России. Таким образом, Владимир Путин бросил вызов всему исламскому миру , а вести войну на нескольких фронтах означает запланировать собственное поражение.