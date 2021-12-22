Ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа: Нафтогаз подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром"
21 декабря Нафтогаз направил в Еврокомиссию жалобу на Газпром из-за злоупотребления им доминантного положения на газовом рынке ЕС
Об этом заявили в пресс-службе Нафтогаза.
По словам главы правления компании Юрия Витренко, Газпром резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с Газпромом.
"Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия Газпрома являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. Нафтогаз как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую Комиссию надлежащим образом отреагировать на нарушения", - отметил он.
Нафтогаз обратил внимание Еврокомиссии на ряд злоупотреблений. В частности, речь идет о преднамеренном отказе Газпрома от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих Газпрому или в которых он имеет значительные забронированные объемы. Кроме того, российская компания внезапно прекратила реализацию газа из-за собственной электронной платформы. Имея достаточные объемы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также Газпром не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ – Украина. Кроме того, Газпром продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.
В Нафтогазе подчеркнули, что целью этих действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС для запуска "Северного потока-2".
"Действия Газпрома прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки 1921 долларов за 1 тыс. куб. м (на 21 декабря 2021 года)", - заявили в компании.
Также в жалобе в Еврокомиссию говорится о невозможности дискриминации со стороны Газпрома при использовании Северного потока-2, Украинской газотранспортной системы и других транзитных маршрутов, по которым российский газ транспортируют в ЕС.
Нафтогаз требует от Еврокомиссии принять обеспечительные меры.
"В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС. При этом клиенты Газпрома получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ. Кроме того, Газпром должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа частными российскими добывающими компаниями, а также транзита газа из стран Центральной Азии", - говорится в жалобе.
В компании подчеркнули, что действия Нафтогаза направлены на скорейшее разрешение энергетического кризиса в Европе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.47Продажа 30.87
- Актуальное
- Важное