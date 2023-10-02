Ограничить доступ детей к интернету практически невозможно и не стоит, - Лисовый

Об этом он написал в фейсбуке .

"Безопасность – базовая потребность каждого человека. Мы заботимся о нашей физической безопасности и стараемся заботиться о психическом здоровье в условиях войны. В то же время в мире технологий нам следует не забывать и о цифровой безопасности. Особенно, когда речь идет о детях. Ограничить доступ детей к социальным сетям и интернету в целом практически невозможно (и не стоит)», – подчеркнул Лисовый.

Глава МОН подчеркнул, что тем более им нельзя запрещать это, когда около 55% украинских школьников учатся дистанционно или в смешанном формате. Он считает, что задача взрослых – научить детей безопасному поведению в онлайне.

Поэтому Лисовый сообщил о новом обучении для учителей.

"Мероприятие будет полезно для всех педагогов, стремящихся улучшить навыки безопасного поведения в интернете для своих учеников. Участники смогут задать вопросы тренеру и получить ответ в прямом эфире, а также примут участие в интерактивном упражнении, чтобы сразу применить приобретенные знания на практике", - объясняет министр.

Сообщается, что во время тренинга учителям расскажут о вызовах, с которыми сталкиваются дети в интернете, особенностях составляющих программы Google "Безопасность детей в интернете" и как интегрировать инструменты программы в учебный процесс.

Мероприятие пройдет онлайн 10 октября в 16:00.

Регистрация, программа тренинга и полезные материалы .