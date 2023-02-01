Ограниченно пригодные для военной службы могут быть мобилизованы: детали
В ВСУ рассказали о перспективах мобилизации для лиц, признанных ограниченно годными к службе по состоянию здоровья: их будут направлять в воинские части обеспечения
Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии Military Media Centre.
"Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения", - сказал Роман Горбач.
Он добавил, что ограниченно пригодные к военной службе по состоянию здоровья, в частности, могут нести ее в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и других небоевых подразделениях.
- Напомним, ранее офицер ВСУ Игорь Лапин высказался в эфире Еспресо, что Украина должна ужесточить мобилизационные меры по подготовке резервистов.
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