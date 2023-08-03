Ограничения в ВПК и синхронизация с мерами относительно РФ: ЕС вводит новые санкции против Беларуси
Совет ЕС сегодня, 3 августа, ввел новые ограничительные меры против Беларуси в связи с незаконным вторжением России в Украину и в ответ на причастность Минска к агрессии
Об этом говорится в сообщении на странице Еврокомиссии .
В частности, новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь.
Эти меры распространяют запрет на экспорт в Беларусь ряда особенно чувствительных товаров и технологий, способствующих военно-техническому прогрессу Беларуси.
Совет ЕС также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли. Изменения также приводят санкции в отношении Беларуси в соответствии с режимом санкций в отношении России.
"Эти ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке из-за срочности, связанной с борьбой с обходом определенных товаров и технологий с высокой степенью конфиденциальности", - говорится в сообщении.
Совет Европейского Союза также одобрил введение санкций против 38 физических и трех юридических лиц из Беларуси в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране, говорится в сообщении Совета ЕС.
Подсанкционные белорусские граждане и компании несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и способствуют репрессиям против гражданского общества и демократических сил в Беларуси, объясняют в Брюсселе.
Санкционные списки пополнились, среди прочего, сотрудниками пенитенциарных учреждений Беларуси, причастных к пыткам и жестокому обращению с заключенными, пропагандистами и судьями, причастными к преследованию демократической оппозиции, активистов и журналистов.
В черный список также попали три государственных предприятия Беларуси, которые приняли меры против работников или уволили их за участие в мирных протестах и забастовках, и белорусский государственный нефтехимический конгломерат "Белнефтехим".
Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь применяются к 233 физическим и 37 юридическим лицам. Их активы в Евросоюзе подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.
- Напомним, 13 июня США еще на год продлили санкции против Беларуси.
- 26 июля послы ЕС согласовали введение дополнительных санкций в отношении Беларуси из-за ее причастности к вторжению России в Украину.
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