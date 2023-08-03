Об этом говорится в сообщении на странице Еврокомиссии .

В частности, новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь.

Эти меры распространяют запрет на экспорт в Беларусь ряда особенно чувствительных товаров и технологий, способствующих военно-техническому прогрессу Беларуси.

Совет ЕС также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли. Изменения также приводят санкции в отношении Беларуси в соответствии с режимом санкций в отношении России.

"Эти ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке из-за срочности, связанной с борьбой с обходом определенных товаров и технологий с высокой степенью конфиденциальности", - говорится в сообщении.

Совет Европейского Союза также одобрил введение санкций против 38 физических и трех юридических лиц из Беларуси в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране, говорится в сообщении Совета ЕС.

Подсанкционные белорусские граждане и компании несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и способствуют репрессиям против гражданского общества и демократических сил в Беларуси, объясняют в Брюсселе.

Санкционные списки пополнились, среди прочего, сотрудниками пенитенциарных учреждений Беларуси, причастных к пыткам и жестокому обращению с заключенными, пропагандистами и судьями, причастными к преследованию демократической оппозиции, активистов и журналистов.

В черный список также попали три государственных предприятия Беларуси, которые приняли меры против работников или уволили их за участие в мирных протестах и забастовках, и белорусский государственный нефтехимический конгломерат "Белнефтехим".

Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь применяются к 233 физическим и 37 юридическим лицам. Их активы в Евросоюзе подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.