Ограничения в нефтяной отрасли, авиации, поставке фунтов и евро. Великобритания ввела новые санкции против России
Правительство Великобритании в четверг объявило о введении против России новых санкций, касающихся экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в РФ фунта стерлингов и банкнот ЕС
Об этом сообщает SkyNews, со ссылкой на сообщения правительства Великобритании.
В перечне новых ограничений в частности говорится о запрете на экспорт, поставку и доставку товаров и технологий, касающихся химического и биологического оружия, морской сферы и нефтеперерабатывающей отрасли, а также экспорта или использования в России авиационного топлива и топливных добавок.
Валютные ограничения предусматривают запрет на экспорт в Россию или для использования в России банкнот фунтов стерлингов или валют ЕС, а также запрет на предоставление, поставку или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией.
Отмечается, что отдельные ограничения распространяются также на неподконтрольные правительству Украины территории.
Также Британия запрещает импорт, приобретение или доставку отдельных товаров, "приносящих прибыль", происходящих из России или отправляемых из России.
РФ также будет запрещено оказывать техническую помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с импортом чугуна и стали.
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