Ограничения против приближенных Путина и Лаврова, заморозка активов, блокировка Сбербанка: Кулеба детализировал новые санкции против РФ
За последние сутки против РФ в связи с последними новостями из Бучи были выдвинуты новые пакеты санкций, в том числе ограничения против приближенных Путина и Лаврова, заморозка активов российских предпринимателей и блокирование Сбербанка
Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на странице Facebook.
"Это была самая сложная с точки зрения дипломатической работы волна санкций. Но она есть. И она мощная. Многие новые санкции - это именно то, на что давила Украина", - комментирует Кулеба.
По его словам, по российской экономике, финансовой системе, торговле и остаткам влияния за рубежом за последние 3 дня было нанесено 10 мощных ударов, о которых дальше пойдет речь.
- США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию
- США, ЕС и G7 ввели новые санкции против крупнейших банков РФ: Альфа-Банка и Сбербанка. В целом США заблокировали уже ⅔ российского банковского сектора
- Санкции были наложены на российскую элиту и приближенных к ним. В частности, это дочери Путина, дочь и жена Лаврова, премьер Мишустин, Дмитрий Медведев и ряд членов российского Совбеза.
- Великобритания заморозила активы Московского кредитного банка, ввела санкции против олигархов Ротенберга и Михельсона
- Кроме того, 18 стран (ЕС, Польша, Румыния, Словения, Греция, Португалия, Эстония, Латвия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Македония, Люксембург, Италия, Германия, Франция, Швеция, Дания) вместе выслали 318 российских дипломатов.
- Нидерланды арестовали 14 яхт, принадлежащих гражданам России
- Также Дания заморозила активы граждан РФ на сумму $11,8 млн.
- Казначейство США приостановило возможность РФ обслуживать долг по заблокированным счетам в американских банках. Это будет означать, что Россия с сегодняшнего дня вышла на финишную прямую к дефолту.
- Кроме того, США применят полную блокировку к ряду крупнейших государственных предприятий РФ, список будет опубликован завтра
- Проект пятого санкционного пакета ЕС, включает в себя:
- запрет на импорт российского угля на сумму €4 млрд в год;
- полный запрет транзакций для 4 российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора);
- запрещение российским судам доступа к портам ЕС;
- запрет российских и белорусских автомобильных перевозчиков, что резко ограничит возможности российской промышленности получить ключевые товары;
- целевой запрет на экспорт товаров на сумму €10 млрд в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования)
В частности, он напомнил, что сейчас продолжаются крупные дипломатические битвы. Среди них за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго, за закрытие глобальных портов для всех российских кораблей и продуктов и за отключение всех российских банков от системы SWIFT.
- Напомним, что 6 апреля Зеленский анонсировал новый пакет мощных санкций против России за преступления, совершенные в украинских городах.
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