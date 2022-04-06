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Главная война с Россией Ограничения против приближенных Путина и Лаврова, заморозка активов, блокировка Сбербанка: Кулеба детализировал новые санкции против РФ

Ограничения против приближенных Путина и Лаврова, заморозка активов, блокировка Сбербанка: Кулеба детализировал новые санкции против РФ

6 апреля, 2022 среда
21:35
война с Россией Кулеба

За последние сутки против РФ в связи с последними новостями из Бучи были выдвинуты новые пакеты санкций, в том числе ограничения против приближенных Путина и Лаврова, заморозка активов российских предпринимателей и блокирование Сбербанка

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на странице Facebook.

"Это была самая сложная с точки зрения дипломатической работы волна санкций. Но она есть. И она мощная. Многие новые санкции - это именно то, на что давила Украина", - комментирует Кулеба.

По его словам, по российской экономике, финансовой системе, торговле и остаткам влияния за рубежом за последние 3 дня было нанесено 10 мощных ударов, о которых дальше пойдет речь.

  1. США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию
  2. США, ЕС и G7 ввели новые санкции против крупнейших банков РФ: Альфа-Банка и Сбербанка. В целом США заблокировали уже ⅔ российского банковского сектора
  3. Санкции были наложены на российскую элиту и приближенных к ним. В частности, это дочери Путина, дочь и жена Лаврова, премьер Мишустин, Дмитрий Медведев и ряд членов российского Совбеза.
  4. Великобритания заморозила активы Московского кредитного банка, ввела санкции против олигархов Ротенберга и Михельсона
  5. Кроме того, 18 стран (ЕС, Польша, Румыния, Словения, Греция, Португалия, Эстония, Латвия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Македония, Люксембург, Италия, Германия, Франция, Швеция, Дания) вместе выслали 318 российских дипломатов.
  6. Нидерланды арестовали 14 яхт, принадлежащих гражданам России
  7. Также Дания заморозила активы граждан РФ на сумму $11,8 млн.
  8. Казначейство США приостановило возможность РФ обслуживать долг по заблокированным счетам в американских банках. Это будет означать, что Россия с сегодняшнего дня вышла на финишную прямую к дефолту.
  9. Кроме того, США применят полную блокировку к ряду крупнейших государственных предприятий РФ, список будет опубликован завтра
  10. Проект пятого санкционного пакета ЕС, включает в себя:
  • запрет на импорт российского угля на сумму €4 млрд в год;
  • полный запрет транзакций для 4 российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора);
  • запрещение российским судам доступа к портам ЕС;
  • запрет российских и белорусских автомобильных перевозчиков, что резко ограничит возможности российской промышленности получить ключевые товары;
  • целевой запрет на экспорт товаров на сумму €10 млрд в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования)
Кулеба поблагодарил мировых партнеров и подчеркнул, что чтобы предотвратить "новые Бучи", нельзя останавливаться.
В частности, он напомнил, что сейчас продолжаются крупные дипломатические битвы. Среди них за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго, за закрытие глобальных портов для всех российских кораблей и продуктов и за отключение всех российских банков от системы SWIFT. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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Дмитрий Кулеба
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