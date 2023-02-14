Ограничения электроснабжения во вторник действуют только в Одессе, - Укрэнерго
По состоянию на 14 февраля в Одессе действуют сетевые ограничения, а остальные области лимитов на потребление электроэнергии не получали. Дефицита мощности нет
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
По данным компании, в понедельник потребление электроэнергии – на уровне рабочего дня понедельника и остается существенным. Однако дефицит мощности в энергосистеме отсутствует, электростанции производят достаточно, чтобы покрыть потребление.
В то же время выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций, но это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций. Также идет импорт электроэнергии из Словакии, отметили в Укрэнерго.
"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не приходились. Соответственно росту потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком", - рассказали в компании.
"В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения", - добавили там.
- Ранее в Укрэнерго заявили, что темпы восстановления энергосистемы выше ее разрушения.
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