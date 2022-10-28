Об этом в своем обращении сообщил президент Украины.

"Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего энергетической. По состоянию на данный момент во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений - около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас", - рассказал Владимир Зеленский.

Также он назвал регионы, которые наиболее страдают этим: Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенщина, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область.

"Возможны также аварийные отключения в других регионах. Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения", - добавил президент.

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