Ограничения электроснабжения сейчас испытывают около 4 миллионов украинцев, - Зеленский
В настоящее время во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений электроснабжения
Об этом в своем обращении сообщил президент Украины.
"Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего энергетической. По состоянию на данный момент во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений - около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас", - рассказал Владимир Зеленский.
Также он назвал регионы, которые наиболее страдают этим: Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенщина, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область.
"Возможны также аварийные отключения в других регионах. Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения", - добавил президент.
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