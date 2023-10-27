"Ограничений нет": Данилов заявил, что Украина может бить своим оружием по военным объектам в РФ

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью " Фокусу ".

"У нас нет никаких ограничений по военным объектам РФ, если речь идет об использовании оружия, которое производит наш собственный ВПК. Есть определенные договоренности с партнерами, что мы не используем оружие, которое они нам предоставляют [в направлении РФ]. Мы придерживаемся слова . Но относительно нашего оружия, мы будем применять его против РФ", - заявил Данилов.

"Но мы не атакуем детские сады, больницы, гражданское население, как это делает Россия. В этом разница между нами и варварами, ворвавшимися на нашу территорию", - добавил он.

Секретарь СНБО отметил, что в России продолжается подготовка к выборам президента , запланированных на весну 2024 года.

"Мы будем использовать все наше оружие, чтобы не оставить покоя военным РФ в этот период. Наша задача - атаковать противника и уничтожать его военный потенциал", - резюмировал Данилов.