Ограничение цены на нефть из РФ – это по меньшей мере минус 15% дохода в бюджете оккупанта, – советник Зеленского Устенко
Ценовое ограничение на российскую нефть может снизить доходную часть как минимум на 15%, а Россия перестала быть надежным поставщиком энергоресурсов
Об этом в эфире Эспрессо заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Весь мир понимает, что РФ никогда больше в перспективе нескольких десятилетий не будет надежным поставщиком энергоресурсов на мировой рынок. Они пытались использовать энергоресурсы как пушку, но сейчас эта пушка развернута на них и там уже лежит это ядро, которое называется ценовым ограничением на нефть". Как только будет принято полное решение - это ядро летит на них и сразу минус 15%, по меньшей мере, в их доходную часть государственного бюджета.", - рассказал он.
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