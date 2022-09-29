Об этом в эфире Эспрессо заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Весь мир понимает, что РФ никогда больше в перспективе нескольких десятилетий не будет надежным поставщиком энергоресурсов на мировой рынок. Они пытались использовать энергоресурсы как пушку, но сейчас эта пушка развернута на них и там уже лежит это ядро, которое называется ценовым ограничением на нефть". Как только будет принято полное решение - это ядро летит на них и сразу минус 15%, по меньшей мере, в их доходную часть государственного бюджета.", - рассказал он.

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